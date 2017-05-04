Эстафета – 2017: Стали известны победители VIP-забега
04 Мая 2017 - 15:48Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
Многолетняя традиция продолжает объединять людей
В Пскове финишировала 72-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды».
В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.
1) Гаврилов Александр Николаевич – председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.
2) Степаненков Марк Валерьевич – председатель Комитета социально-экономического развития Администрации города Пскова.
3) Аленичев Андрей Анатольевич – депутат Псковской городской Думы пятого созыва, директор Детско-юношеской спортивной школы по футболу «Стрела».
4) Барабанов Дмитрий Александрович – депутат Псковской городской Думы пятого созыва.
5) Андреев Павел Петрович – заместитель начальника Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова.
2 место – Администрация Псковской области.
1) Штылин Иван Викторович – председатель областного госкомитета по физической культуре и спорту.
2) Цветков Николай Юрьевич – председатель избирательной комиссии Псковской области.
3) Мурылев Аркадий Анатольевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области.
4) Можаев Илья Александрович – член избирательной комиссии Псковской области.
5) Жаворонков Максим Константинович – заместитель губернатора Псковской области.
Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.
Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.
В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.
Итоги VIP-забега1 место – Администрация города Пскова;
1) Гаврилов Александр Николаевич – председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.
2) Степаненков Марк Валерьевич – председатель Комитета социально-экономического развития Администрации города Пскова.
3) Аленичев Андрей Анатольевич – депутат Псковской городской Думы пятого созыва, директор Детско-юношеской спортивной школы по футболу «Стрела».
4) Барабанов Дмитрий Александрович – депутат Псковской городской Думы пятого созыва.
5) Андреев Павел Петрович – заместитель начальника Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова.
2 место – Администрация Псковской области.
1) Штылин Иван Викторович – председатель областного госкомитета по физической культуре и спорту.
2) Цветков Николай Юрьевич – председатель избирательной комиссии Псковской области.
3) Мурылев Аркадий Анатольевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области.
4) Можаев Илья Александрович – член избирательной комиссии Псковской области.
5) Жаворонков Максим Константинович – заместитель губернатора Псковской области.
ВажноИтоговый протокол, включающий список всех участников и их результаты, будет опубликован 5 мая. О то, как пробежали другие команды, вы узнаете в специальном разделе.
СправкаВпервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.
Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.
Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.
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