Озвучены первое, второе и третье место семейного забега Эстафеты Победы

Многолетняя традиция продолжает объединять людей

В Пскове финишировала 72-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды».



В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.



Итоги семейного забега

1 место – Семья Алексеевых;

2 место – Семья Виденко;

3 место – Семья Егоровых.



Важно

Итоговый протокол, включающий список всех участников и их результаты, будет опубликован 5 мая. О том, как пробежали другие команды, вы узнаете в специальном разделе.



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.