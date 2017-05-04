Бесплатные билеты на «Другое искусство» появятся 5 мая
5 мая в кассах Псковского академического театра и БКЗ филармонии появятся пригласительные билеты на спектакли и концерты фестиваля «Другое искусство». Билеты будут бесплатными, в одни руки можно получить по две штуки на каждое мероприятие. Представляем театральную афишу фестиваля.
17 мая в 18:30 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ спектакля «Истории об очень симпатичных, или Пространство доверия». Работу представит интегрированная театральная студия «Круг» (Москва).
Спектакль исследует понятие «ближнее пространство» – пространство вытянутой руки, наше «прайвеси», которое мы переживаем или как зону собственного комфорта или как пространство доверия. Предметом изучения становятся законы его построения и то, как мы живем и общаемся в нем. Но это не формальное повествование, а динамичное и затрагивающее глубоко личные вопросы действие. Простые знакомые нам театральные формы и аутентичные театральные приемы, настраивают нас, зрителей, на созерцание и приглашают к участию, вовлекая зрителей в пространство коммуникации.
18 мая в 15:00 на малой сцене спектакль «Забытые сказки» от интегрированной театр-студии «Круг II» (Москва). Спектакль «Забытые сказки» - это постановка, в которой наряду с обычными людьми принимают участие люди с особенностями развития. Спектакль «Забытые сказки» рассчитан на детей от 5 лет и взрослых, в том числе на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
«Старинные сказки нужно рассказывать!» (с)
18 мая в 18:00 на большой сцене первый цирк для хулиганов «Упсала-цирк» (Санкт-Петербург) покажет летний спектакль «Бонифаций».
«Бонифаций» — спектакль, в котором участвую ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна. Пожалуй, именно они лучше всех могут рассказать такую лёгкую и солнечную историю о море, о хорошем настроении и о веселье, которое наполняет каждый летний день. Любой, кто хоть раз был на море, мечтает вернуться туда еще раз. Так и Бонифаций, главный герой спектакля, отправляется в маленький французский городок на побережье, как только получает отпуск. Но место под солнцем достается ему не так уж легко: там его уже ждет компания любопытных и неугомонных друзей, которые не дадут ему отдохнуть спокойно.
В заключительный день фестиваля 20 мая в 15:00 театральная школа-мастерская «Гвозди» представит премьеру - спектакль «Первый раз». Постановку покажут на малой сцене драмтеатра. «Первый раз» - это спектакль-исследование, который был создан специально к фестивалю «Другое искусство» режиссером Евгенией Львовой и участниками детской театральной студии «Гвозди». Эта документальная работа - попытка узнать лучше самих себя и своих близких.
Получить бесплатный билет можно в кассе театра на улице Пушкина, 13. До встречи на фестивале «Другое искусство»!
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