4 Мая 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+12 .. +14 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

Бесплатные билеты на «Другое искусство» появятся 5 мая

04 Мая 2017 - 11:13
Главная → Хроника дня

5 мая в кассах Псковского академического театра и БКЗ филармонии появятся пригласительные билеты на спектакли и концерты фестиваля «Другое искусство». Билеты будут бесплатными, в одни руки можно получить по две штуки на каждое мероприятие. Представляем театральную афишу фестиваля.

17 мая в 18:30 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ спектакля «Истории об очень симпатичных, или Пространство доверия». Работу представит интегрированная театральная студия «Круг» (Москва).

Спектакль исследует понятие «ближнее пространство» – пространство вытянутой руки, наше «прайвеси», которое мы переживаем или как зону собственного комфорта или как пространство доверия. Предметом изучения становятся законы его построения и то, как мы живем и общаемся в нем. Но это не формальное повествование, а динамичное и затрагивающее глубоко личные вопросы действие. Простые знакомые нам театральные формы и аутентичные театральные приемы, настраивают нас, зрителей, на созерцание и приглашают к участию, вовлекая зрителей в пространство коммуникации.

18 мая в 15:00 на малой сцене спектакль «Забытые сказки» от интегрированной театр-студии «Круг II» (Москва). Спектакль «Забытые сказки» - это постановка, в которой наряду с обычными людьми принимают участие люди с особенностями развития. Спектакль «Забытые сказки» рассчитан на детей от 5 лет и взрослых, в том числе на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

«Старинные сказки нужно рассказывать!» (с)

18 мая в 18:00 на большой сцене первый цирк для хулиганов «Упсала-цирк» (Санкт-Петербург) покажет летний спектакль «Бонифаций».

«Бонифаций» — спектакль, в котором участвую ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна. Пожалуй, именно они лучше всех могут рассказать такую лёгкую и солнечную историю о море, о хорошем настроении и о веселье, которое наполняет каждый летний день. Любой, кто хоть раз был на море, мечтает вернуться туда еще раз. Так и Бонифаций, главный герой спектакля, отправляется в маленький французский городок на побережье, как только получает отпуск. Но место под солнцем достается ему не так уж легко: там его уже ждет компания любопытных и неугомонных друзей, которые не дадут ему отдохнуть спокойно.

В заключительный день фестиваля 20 мая в 15:00 театральная школа-мастерская «Гвозди» представит премьеру - спектакль «Первый раз». Постановку покажут на малой сцене драмтеатра. «Первый раз» - это спектакль-исследование, который был создан специально к фестивалю «Другое искусство» режиссером Евгенией Львовой и участниками детской театральной студии «Гвозди». Эта документальная работа - попытка узнать лучше самих себя и своих близких.

Получить бесплатный билет можно в кассе театра на улице Пушкина, 13. До встречи на фестивале «Другое искусство»!

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

72-я Эстафета ПобедыПарад участников эстафеты на призы газеты «Псковская правда»В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»Танки в городе: в Пскове отрепетировали Парад Победы
Весь фото архив

Видео

Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируют
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 3 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50