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Очевидец: На «четырех углах» авария. Следов крови нет

03 Мая 2017 - 12:05
Главная → Хроника дня
В Пскове у магазина «Тимохин» (остановка 4 угла) произошло ЧП. Очевидец сообщил в редакцию «Псковской правды» некоторые подробности.


- На аварийке стоит короткий автобус. Перед ним две машины «скорой», а рядом – каталка для перевозки пострадавших. Выставлены знаки аварийной остановки. На месте происшествия две патрульные машины. Я пока не знаю, что там произошло. Крови не видел. Может, все не так серьёзно.
 
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