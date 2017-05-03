Очевидец: На «четырех углах» авария. Следов крови нет

В Пскове у магазина «Тимохин» (остановка 4 угла) произошло ЧП. Очевидец сообщил в редакцию «Псковской правды» некоторые подробности.- На аварийке стоит короткий автобус. Перед ним две машины «скорой», а рядом – каталка для перевозки пострадавших. Выставлены знаки аварийной остановки. На месте происшествия две патрульные машины. Я пока не знаю, что там произошло. Крови не видел. Может, все не так серьёзно.