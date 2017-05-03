«Ростелеком» поддержал ежегодную легкоатлетическую эстафету

Представляем партнера 72-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».



Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» предоставляет полный спектр услуг связи:

- качественная цифровая телефония и мобильная связь;

- цифровое - интерактивное телевидение и просмотр каналов в формате HD;

- высокоскоростной доступ в Интернет по современной технологии PON (ПОН).



ПАО «Ростелеком» предлагает всем мобильную связь. Теперь абоненты Ростелеком могут бесплатно звонить с домашнего на мобильный и наоборот внутри сети.

А счет за домашний телефон и интернет оплачивать со скидкой до 50 %. Просто нужно оформить симкарту.

Сейчас действует супер акция «Два безлимитных интернета с максимальной выгодой». Безлимитная мобильная связь за 350 рублей в месяц и безлимитный домашний интернет со скидкой 50 %

Подробности по телефону 8-800-1000-800 или на официальном сайте.



«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» на услугу «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Теперь пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game («Фогейм»): она дает преимущества в популярных играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank. Кроме этого «Ростелеком» в партнерстве с компанией Wargaming расширяет игровые возможности абонентов тарифного плана «Игровой» услуги «Домашний интернет». Теперь в дополнении к высокоскоростному доступу в Интернет, а также эксклюзивному танку VIII уровня T-44-100 (Р) и прочим бонусам, подписчикам тарифа стал доступен премиум-аккаунт.



Проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг связи можно по бесплатному телефону 8-800-1000-800 на этом сайте или в Центрах продаж и обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком».