В сети появилась окончательная программа фестиваля «Другое искусство»

С 17 по 20 мая в Псковской области будет проходить II Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство».



Программа мероприятий

17 мая, среда

15.00 Уличное представление от «Упсала - цирка» (Санкт-Петербург)

Место проведения: ул. Пушкина

На пешеходной улице города Пскова состоится уличное представление «Упсала-цирка», гостями праздника станут подопечные интернатов Псковской области для детей с особенностями развития, Центра лечебной педагогики города Пскова, жители и гости города.

15.00 – 18.00 Открытие ярмарки «Путешествие вещей»

Место проведения: Детский парк

Одна из составляющих фестиваля «Другое искусство» - ремесленные мастер-классы, все гости фестиваля привезут с собой поделки и картины, созданные своими руками. Фестиваль предоставит возможность реализовать им продукт своего творчества.

16.00 Перфоманс. Рисование с художником Александром Некрасовым,

Музей «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург)

Место проведения: Детский парк

Учащиеся и подопечные школ-интернатов Псковской области для детей с особенностями развития под руководством художника Александра Некрасова в режиме реального времени будут рисовать акриловыми красками на пластиковых панелях, после чего созданные картины соберут в кубы, которые останутся как арт-объекты в Детском парке на протяжении всего фестиваля.

17.00 Открытие баннерной выставки

Место проведения: пешеходная часть улицы Пушкина

Художественные работы подопечных Псковского центра лечебной педагогики, выполненные в техники батик, будут отсканированы и распечатаны в большом формате на баннерной сетке; баннеры будут установлены на одной из пешеходных улиц города Пскова, создавая картинную галерею под открытым небом.

17.30 Открытие выставки «Красота на ощупь»

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (музей театра), ул. Некрасова, 13

На выставке будут представлены скульптуры слепоглухого художника из Москвы Александра Сильянова и графика слепоглухого художника Олега Зиновьева из Санкт-Петербурга.

18.30 Открытие фестиваля «Другое искусство»

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (большая сцена), ул. Пушкина, 13

Прозвучат приветственные слова от именитых гостей фестиваля, жестовое пение коллектива с участием слабослышащих детей в сопровождении камерного хора. Официальную часть сопровождает сурдопереводчик.

19.00 Спектакль «Истории об очень симпатичных, или Пространство доверия», интегрированная театральная студия «Круг» (Москва)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (большая сцена), ул. Пушкина, 13

18 мая, четверг

10.00-12.30 Творческие и театральные мастер-классы:

Эскиз спектакля «Отчего люди не летают?», театральная студия «Я и Ты» (Псков)

Заряжая силой через со-творчество – мастер-класс, София Александерссон, (Швеция)

Музыкальный мастер-класс, Беате Тайссен, руководитель музыкальной группы «Рур-Рок» (Хайнсберг, Германия)

Театральный мастер-класс, Петр Ефимов, режиссер особого театра (Санкт-Петербург)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 13 (площадки уточняются)

Специалисты из разных городов поделятся своим опытом в творческой работе с людьми с особенностями развития

11.00-14.00, 15.00-18.00 Работа ярмарки «Путешествие вещей»

Место проведения: Детский парк

15.00 Спектакль «Забытые сказки», интегрированный театр-студия «Круг II» (Москва)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (малая сцена), ул. Пушкина, 13

Спектакль «Забытые сказки» - это постановка, в которой наряду с обычными людьми принимают участие люди с особенностями развития. Дети с ограниченными возможностями здоровья редко имеют возможность прикоснуться к первоисточникам родной культуры. Спектакль «Забытые сказки» рассчитан на детей от 5 лет и взрослых, в том числе на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Старинные сказки нужно рассказывать!

17.00 Чтение стихов на жестовом языке и жестовое пение в сопровождении камерного хора в рамках работы выставки скульптур «Красота на ощупь»

Место проведения: Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (фоей), ул. Некрасова, 13

18.00 Спектакль «Бонифаций», «Упсала - цирк» (Санкт-Петербург)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (большая сцена), ул. Пушкина, 13

«Бонифаций» — спектакль «Упсала-Цирка», в котором участвую ребята из группы «Лямуры» — дети с синдромом Дауна. Пожалуй, именно они лучше всех могут рассказать такую лёгкую и солнечную историю о море, о хорошем настроении и о веселье, которое наполняет каждый летний день.

19.00 Кинопоказ: фильм «Каждый 88»

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Медиа-холл), ул. Пушкина, 13

19 мая, пятница

11.00-14.00 Круглый стол под руководством «Чудской проект».

Место проведения: уточняется

11.00-12.30 Встреча с мастерами сцены

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 13

Встреча с мастерами сцены – это проведение мастер-классов для руководителей театральных и творческих студий для людей с особенностями развития.

11.00-14.00, 15.00-18.00 Работа ярмарки «Путешествие вещей»

Место проведения: Детский парк

14.00 Открытие выставки «В мире животных» («My animal world»). Художник Чанг Им Олссон, Ателье Инути(Стокгольм, Швеция)

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (галерея «Цех»), ул. Пушкина, 13 А

15.00 «Открытая сцена», выступления непрофессиональных театральных коллективов

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (малая сцена), ул. Пушкина, 13

Творческие студии есть при каждом интернате, школе, центре для людей с особенностями развития. Не всегда та или иная студия могут представить полноценный спектакль. Специально для них предусмотрена лаборатория «Открытая сцена».

17.30 Открытие выставки детского рисунка «На уровне глаз». Участники: воспитанники интернатов Псковской области (Россия, Эстония, Латвия)

Место проведения: Центр лечебной педагогики, актовый зал, ул. Я. Райниса, 56

18.00 Уличный концерт «Воздух-Джаз». Участники: музыкальный коллектив «Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), Беате Тайссен (Германия), воспитанники Центра Лечебной педагогики (Псков)

Место проведения: территория Центра лечебной педагогики, ул. Я. Райниса, 56

Концерт под открытым небом на территории Центра лечебной педагогики города Пскова, на который будут приглашены подопечные интернатов и школ для людей с особенностями развития, жители и гости города. В программе - выступление людей с особенностями развития на одной сцене с профессиональными музыкантами.

19.00 Кинопоказ: фильм «На уровне глаз»

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Медиа-холл), ул. Пушкина, 13

20 мая, суббота

10.30 Открытие выставки «Картина – песнь моя без слов», Десятова Елена Владимировна

Место проведения: Городской культурный центр, пл. Победы, 1

11.00 Творческие мастер-классы «Прикладное искусство»

Место проведения: Городской культурный центр, пл. Победы, 1

11.00-14.00, 15.00-18.00 Работа ярмарки «Путешествие вещей»

Место проведения: Детский парк

12.00 Начало работы фотовыставки Дмитрия Маркова

Место проведения: ТК «Империал», Ул. Коммунальная, д.41

Дмитрий Марков – волонтёр и фотограф, работал над многими социальными проектами. Выставка представляет повседневную жизнь людей с особенностями развития, увиденную глазами включённого наблюдателя.

15.00 Спектакль «Первый раз», театральная студия «Гвозди», г. Псков

Место проведения: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (большая сцена), ул. Пушкина, 13

Спектакль поставлен специально к фестивалю «Другое искусство»-2017 и основывается на интеграционных занятиях участников детской театральной студии «Гвозди» и детей с особенностями развития.

19.00 Гала-концерт. Закрытие фестиваля

Место проведения: Большой концертный зал областной филармонии, ул. Некрасова, 24

В финальном гала-концерте на одну сцену выходят люди с особенностями развития и группа «Маша и медведи». После концерта в фойе состоится чаепитие.