Андрей Удалов с ГТРК «Псков»: На Эстафете обязательно встретишь знакомых
В четверг, 4 мая, в Пскове состоится очередная Эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Традиция ее проведения не прерывалась с 1945-го года, когда псковичи впервые пробежали по улицам освобожденного города.
В этом году к Эстафете получили возможность присоединиться те, кого в день спортивного праздника не будет в Пскове. Добавив 4 мая в свои соцсети фотографии с пробежки с хештегом #бегусПсковом, вы становитесь в один ряд с легкоатлетами, преодолевшими дистанцию очно.
Фотоинструкцию помог составить корреспондент ГТРК «Псков» Андрей Удалов. В составе команды телекомпании он участвовал в эстафете в 2015-м году, когда на беговые дорожки впервые в новейшей истории Эстафеты вышли корпоративные команды.
- Было очень круто! Впечатляет массовость, - поделился он эмоциями, полученными на спортивном празднике. - Среди бегущих людей обязательно встречаешь кого-нибудь из знакомых. Поэтому сразу становится весело, шуточки, приколы и все такое. Как будто на тусовку пришли.
КонкретноКак присоединиться к Эстафете «Псковской правды», находясь в любой точке мира:
1. Сделать фото или селфи во время пробежки.
2. Выложить его 4 мая «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме», сопроводив хештегом #бегусПсквом.
Фотографии войдут в итоговый фоторепортаж по Эстафете, а по запросу редакция вышлет диплом ее участника.
Как зарегистрироваться?
Кликните на кнопку и вы попадете в раздел, в котором есть вся актуальная информация по спортивному празднику. Там же – форма для онлайн-регистрации.
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