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Псковская область – лидер по производству свинины в РФ

03 Мая 2017 - 10:29
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28 апреля Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России подвел итоги работы отечественных сельхозорганизаций. По данным ведомства в первом квартале 2017 года объем произведенной свинины в России превысил показатели предыдущего года на 5,3%.

Псковская область продолжает возглавлять рейтинг регионов по темпам развития сектора животноводства и показала наибольший процент прироста – 28 % к аналогичному периоду прошлого года. Основной вклад в развитие отрасли внесли 3 крупнейших с/х предприятия региона: ОАО «Великолукский свиноводческий комплекс», Компания «Идаванг» и ООО «ПсковАгроИнвест». По результатам первого квартала 2017 года Идаванг увеличил собственные показатели на 1%, ПсковАгроИнвест на 17%, а Великолукский свиноводческий комплекс на 31% и второй год продолжает прочно удерживать лидирующую позицию по производству свинины в Российской Федерации.

Комментарии: 1
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Комментарии

Юля
03 Мая 2017 - 11:58
Залили отходами животноводства озера вокруг "Псковской Венеции". Красота !
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