Псковская область – лидер по производству свинины в РФ

28 апреля Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России подвел итоги работы отечественных сельхозорганизаций. По данным ведомства в первом квартале 2017 года объем произведенной свинины в России превысил показатели предыдущего года на 5,3%.

Псковская область продолжает возглавлять рейтинг регионов по темпам развития сектора животноводства и показала наибольший процент прироста – 28 % к аналогичному периоду прошлого года. Основной вклад в развитие отрасли внесли 3 крупнейших с/х предприятия региона: ОАО «Великолукский свиноводческий комплекс», Компания «Идаванг» и ООО «ПсковАгроИнвест». По результатам первого квартала 2017 года Идаванг увеличил собственные показатели на 1%, ПсковАгроИнвест на 17%, а Великолукский свиноводческий комплекс на 31% и второй год продолжает прочно удерживать лидирующую позицию по производству свинины в Российской Федерации.