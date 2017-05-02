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Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» ответит на вопросы читателей «Псковской правды»

02 Мая 2017 - 14:35
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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В четверг, 11 мая, новый руководитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов в пресс-центре «Псковской правды» ответит на вопросы, связанные с работой крупнейшего автотранспортного предприятия региона, которое в последние месяцы поставляло один за другим громкие информационные поводы (рост платы за проезд, задержки в реализации новой системы оплаты, неразбериха с тарифами, а также финансовая деятельность прежнего руководства).
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 1
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Комментарии

жители ЖК "Околица"
02 Мая 2017 - 15:44
Планируются ли изменения в порядке движения автобуса №7(периодичность или размеры автобуса) в связи с появлением нового жилого квартала "Околица"-ул Окольная и ул Александровский проезд?
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