Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» ответит на вопросы читателей «Псковской правды»

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Свои вопросы можно задать

В четверг, 11 мая, новый руководитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов в пресс-центре «Псковской правды» ответит на вопросы, связанные с работой крупнейшего автотранспортного предприятия региона, которое в последние месяцы поставляло один за другим громкие информационные поводы (рост платы за проезд, задержки в реализации новой системы оплаты, неразбериха с тарифами, а также финансовая деятельность прежнего руководства).1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью