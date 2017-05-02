Туристы выбирают Псков для путешествий на майские праздники

Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники. В Пскове туристы останавливаются в среднем на 1,5 ночи и тратят на проживание в гостинице 2,7 тысячи рублей в сутки. Рейтинг составлен по результатам анализа данных различных систем онлайн-бронирования отелей.



В него также вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Ярославль, Нижний Новгород, Вологда, Екатеринбург и Кострома.