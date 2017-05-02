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Студенты поддержали Юлию Самойлову «Мировидением»

02 Мая 2017 - 15:02
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Юбилейный, пятый Форум иностранных студентов «ВПсковЕду.RU» прошел в Псковском университете. В нем приняли участие около 1,5 тыс. студентов из 37 стран мира. 

Изюминкой форума стал музыкальный конкурс «Мировидение». Состязание прошло в поддержку участницы от России в Евровидении-2017 Юлии Самойловой, которой Украина, принимающая песенный конкурс в этом году, запретила въезд. В песенном состязании приняли участие 19 студентов из разных стран мира. Многие исполняли песни на родных языках.

В программу форума вошли презентации проектов, круглые столы, открытые уроки и лекции. Студенты стали участниками исторического квеста, спортивных состязаний «Игры на асфальте», познакомились с народными промыслами Псковской земли.

Специально для них состоялась встреча с представителями администрации Псковской области, национальных диаспор, представительства МИД России в Пскове, УМВД России по Псковской области, Управления ФСБ РФ по Псковской области по вопросам пребывания иностранных студентов на территории Псковской области.
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