Для дачников Пскова снизили ставку земельного налога

Депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии в пятницу, 28 апреля, приняли внесение изменения по земельному налогу для садоводств и их членов (об этом предложении мы сообщали в прошлом номере). Так, налоговая ставка для членов садоводств как для физических лиц снижена на треть – с 0,3 до 0,2%, для садоводческих некоммерческих товариществ на два года предоставили налоговые каникулы. Эти меры направлены на то, чтобы садоводства смогли навести порядок в учете отведенных им земель и провести межевание.