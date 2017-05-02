В каждом районе появятся общественные помощники детского омбудсмена

До 19 мая в каждом районе Псковской области появятся общественные помощники уполномоченного по правам ребенка.



– В каждом районе создадим приемную общественных помощников уполномоченного. Сегодня мы об этом договорились с заместителями глав районов по социальным вопросам, – уточнила детский омбудсмен Наталия Соколова.



Кроме того, сейчас разрабатываются документы о создании антикризисного мобильного центра, который сможет оказывать психологическую и социальную помощь не только несовершеннолетним, но и другим категориям граждан.