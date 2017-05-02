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Многодетные семьи могут требовать замены земельного участка

02 Мая 2017 - 12:51
Главная → Хроника дня
Многодетная семья теперь может отказаться от земельного участка, предоставленного властями, если он ей не подошел. Соответствующий законопроект приняли депутаты областного парламента на минувшей сессии. Ранее возникшие разногласия решались только в судебном порядке. Теперь же для отказа и поиска нового участка необходимо лишь написать заявление. Бесплатные земельные участки многодетным семьям для жилищного строительства в Псковской области начали предоставлять с 2011 года.
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