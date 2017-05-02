Псковские полицейские очистили от мусора Корытовский лесопарк

28 апреля около 100 сотрудников УМВД России по Псковской области приняли участие в объявленном администрацией Пскова месячнике по уборке территории города.



Полицейские стали участниками санитарной уборки территории Корытовского лесопарка. Во время проведения субботника они очистили парк от сухих деревьев, прошлогодних листьев и мусора.



А 29 апреля масштабный субботник прошел по всей области, во всех муниципальных образованиях. В Пскове за грабли и лопаты взялись сотрудники городской и областной администраций, различные организации и службы. Порядок наводили сразу в двадцати пяти местах, включая набережные Великой, Мирожки и Псковы.