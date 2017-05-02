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Псковские полицейские очистили от мусора Корытовский лесопарк

02 Мая 2017 - 12:12
Главная → Хроника дня
28 апреля около 100 сотрудников УМВД России по Псковской области приняли участие в объявленном администрацией Пскова месячнике по уборке территории города. 

Полицейские стали участниками санитарной уборки территории Корытовского лесопарка. Во время проведения субботника они очистили парк от сухих деревьев, прошлогодних листьев и мусора.

А 29 апреля масштабный субботник прошел по всей области, во всех муниципальных образованиях. В Пскове за грабли и лопаты взялись сотрудники городской и областной администраций, различные организации и службы. Порядок наводили сразу в двадцати пяти местах, включая набережные Великой, Мирожки и Псковы.
Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
02 Мая 2017 - 15:05
Прямо чудеса! 30-го и 1-го ходил сквозь парк разными маршрутами от Сосновой до Гоголей. Везде просто помойка! Ни одного полицейского не видел. Зато пикники на автомашинах устраиваются постоянно и дорожки паразит на квадроцикле в трековые трассы превратил - вот бы куда полицейским смотреть!
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