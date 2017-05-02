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«Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс» объединят

02 Мая 2017 - 11:57
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В Псковской области объединяют два государственных предприятия – «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс». Государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» занимается эксплуатацией автовокзалов и автостанций региона. Его руководителем является Александр Питиримов.
Он также исполняет обязанности руководителя Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», которое осуществляет пассажирские перевозки.

– Сегодня с учетом объединения будем разрабатывать «дорожную карту» по выводу объединенного предприятия из тяжелой экономической ситуации, – сообщил председатель комитета по транспорту областной администрации Виталий Голиков. 

Напомним, что предыдущий директор «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт был уволен по представлению прокуратуры области.
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