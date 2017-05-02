«Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс» объединят
02 Мая 2017 - 11:57Главная → Хроника дня
В Псковской области объединяют два государственных предприятия – «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс». Государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» занимается эксплуатацией автовокзалов и автостанций региона. Его руководителем является Александр Питиримов.
Он также исполняет обязанности руководителя Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», которое осуществляет пассажирские перевозки.
– Сегодня с учетом объединения будем разрабатывать «дорожную карту» по выводу объединенного предприятия из тяжелой экономической ситуации, – сообщил председатель комитета по транспорту областной администрации Виталий Голиков.
Напомним, что предыдущий директор «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт был уволен по представлению прокуратуры области.
Он также исполняет обязанности руководителя Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», которое осуществляет пассажирские перевозки.
– Сегодня с учетом объединения будем разрабатывать «дорожную карту» по выводу объединенного предприятия из тяжелой экономической ситуации, – сообщил председатель комитета по транспорту областной администрации Виталий Голиков.
Напомним, что предыдущий директор «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт был уволен по представлению прокуратуры области.
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