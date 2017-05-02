342 миллиона рублей на переселение из аварийного жилья

Псковская область получит из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства почти 342 млн рублей. Правление государственной корпорации одобрило две дополнительные заявки Псковской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Финансы будут распределены между Великолукским, Красногородским, Локнянским, Новоржевским, Новосокольническим, Островским, Печорским, Плюсским и Порховским районами, а также Псковом и Великими Луками. Всего в рамках реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья до 1 сентября этого года на территории Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома площадью более 59 тыс. кв. метров, в которых проживают более 4 тысяч человек. По состоянию на 4 апреля, в благоустроенные жилые помещения в регионе фактически переселены 2 тысячи 585 человек из более чем 38 тысяч квадратных метров аварийного жилья.