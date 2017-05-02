2 Мая 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+12 .. +14 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

342 миллиона рублей на переселение из аварийного жилья

02 Мая 2017 - 11:43
Главная → Хроника дня
Псковская область получит из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства почти 342 млн рублей. Правление государственной корпорации одобрило две дополнительные заявки Псковской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Финансы будут распределены между Великолукским, Красногородским, Локнянским, Новоржевским, Новосокольническим, Островским, Печорским, Плюсским и Порховским районами, а также Псковом и Великими Луками. Всего в рамках реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья до 1 сентября этого года на территории Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома площадью более 59 тыс. кв. метров, в которых проживают более 4 тысяч человек. По состоянию на 4 апреля, в благоустроенные жилые помещения в регионе фактически переселены 2 тысячи 585 человек из более чем 38 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»Танки в городе: в Пскове отрепетировали Парад ПобедыВ Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физики
Весь фото архив

Видео

Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируют
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 26 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50