Из Сирии вернулся в Псков отряд
02 Мая 2017 - 11:29Главная → Хроника дня
В 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск России. Отряд был отправлен на авиабазу «Хмеймим» в Сирию для оказания медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов и насилия со стороны боевиков террористических организаций.
Почти 4 месяца более 100 военных врачей выполняли гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике, ежедневно спасая жизни людей. Всего врачи помогли порядка 15 тысячам человек более чем в 100 населенных пунктах. Было выполнено более 250 выездов, в каждый из которых медицинская бригада оказывала помощь 120–140 пациентам. Приходилось работать в разных условиях: медицинскую помощь оказывали и в городах, и в деревнях, и на дорогах.
- Все действовали грамотно и бесстрашно, особенно женщины, - рассказал командир отряда Эдгар Бегашвили. - Работали с автоматом, в бронежилетах и касках. Сейчас сложно сосчитать, скольким людям, в том числе детям, мы помогли и скольких спасли. Но запомнились эпизоды, когда перед тобой женщина или ребенок, они не говорят по-русски, но язык боли понятен. Мы чувствовали это и старались помочь.
Почти 4 месяца более 100 военных врачей выполняли гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике, ежедневно спасая жизни людей. Всего врачи помогли порядка 15 тысячам человек более чем в 100 населенных пунктах. Было выполнено более 250 выездов, в каждый из которых медицинская бригада оказывала помощь 120–140 пациентам. Приходилось работать в разных условиях: медицинскую помощь оказывали и в городах, и в деревнях, и на дорогах.
- Все действовали грамотно и бесстрашно, особенно женщины, - рассказал командир отряда Эдгар Бегашвили. - Работали с автоматом, в бронежилетах и касках. Сейчас сложно сосчитать, скольким людям, в том числе детям, мы помогли и скольких спасли. Но запомнились эпизоды, когда перед тобой женщина или ребенок, они не говорят по-русски, но язык боли понятен. Мы чувствовали это и старались помочь.
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Хроника дня
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