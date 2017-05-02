2 Мая 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+12 .. +14 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

​Из Сирии вернулся в Псков отряд

02 Мая 2017 - 11:29
Главная → Хроника дня
В 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск России. Отряд  был отправлен на авиабазу «Хмеймим» в Сирию для оказания медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов и насилия со стороны боевиков террористических организаций. 

Почти 4 месяца более 100 военных врачей выполняли гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике, ежедневно спасая жизни людей. Всего врачи помогли порядка 15 тысячам человек более чем в 100 населенных пунктах. Было выполнено более 250 выездов, в каждый из которых медицинская бригада оказывала помощь 120–140 пациентам. Приходилось работать в разных условиях: медицинскую помощь оказывали и в городах, и в деревнях, и на дорогах.

- Все действовали грамотно и бесстрашно, особенно женщины, - рассказал командир отряда Эдгар Бегашвили. - Работали с автоматом, в бронежилетах и касках. Сейчас сложно сосчитать, скольким людям, в том числе детям, мы помогли и скольких спасли. Но запомнились эпизоды, когда перед тобой женщина или ребенок, они не говорят по-русски, но язык боли понятен. Мы чувствовали это и старались помочь.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»Танки в городе: в Пскове отрепетировали Парад ПобедыВ Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физики
Весь фото архив

Видео

Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируют
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 26 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50