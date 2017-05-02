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Выдача номеров участникам Эстафеты «Псковской правды» начнётся через несколько часов

02 Мая 2017 - 11:19
Главная → Хроника дня
До массового спортивного праздника осталось два дня

Во вторник, 2 мая, состоится выдача нагрудных номеров корпоративным и семейным командам, зарегистрированным на Эстафету «Псковской правды». Выдавать номера будут в городском комитете по физкультуре и спорту на ул. К.Маркса, 23. Представителей команд ждут с 14:00 до 17:00.

- При себе иметь подписи членов команды о том, что за свое здоровье и здоровье своих детей в семейных командах они несут ответственность самостоятельно, - сообщили в спорткомитете. – Заявление можно составить в свободной форме, главное, чтобы в нем были подписи участников.

Те, кто не сможет получить номера сегодня, в том числе иногородние команды, смогут это сделать в день проведения Эстафеты. Номера 4 мая будут выдавать в помещении спортивной школы «Гармония» на стадионе «Машиностроитель» с 12:00 до 13:30.

Общий сбор команд на стадионе в 13:30. Состоится торжественное построение, парад команд и развод участников по этапам. Старты начнутся на Октябрьской площади в 15:00.
 

Как зарегистрироваться?


Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
 

Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».
 

Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.

Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.

Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.

Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.

Генеральный партнер: 
Псковское отделение ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru

Партнеры: 
ПАО «Ростелеком» – vk.com/rostelecom.novgorod_pskov
Компания «Столбушинский продукт» – www.stolbushino.com
Магазин одежды из Европы «Мега Хенд» – vk.com/mega_hend
Фирменная пекарня «Пирогов» – www.pirogovmnogo.ru
Комментарии: 1
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Комментарии

...
02 Мая 2017 - 16:02
Реальная регистрация проходит в городском комитете.Тут бесполезно.
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