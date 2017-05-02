В Псковской области пройдёт трёхдневный фестиваль людей с особенностями развития

С 17 по 20 мая в Псковской области будет проходить II Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство».

«Другое искусство» - ежегодный творческий форум, цель которого - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

Участники «Другого искусства» - творческие коллективы из разных городов России и стран Европы (Латвия, Эстония, Финляндия, Германия и другие), в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

На площадках Театрально-концертной дирекции (Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина, БКЗ областной филармонии, Галерея «Цех», «Медиа-холл» ТКД), Центра лечебной педагогики и на улицах города Пскова творческие коллективы представляют свои программы, театральные представления и спектакли, в рамках фестиваля проходят мастер-классы, выставки, музыкальные выступления и кинопоказы.

В этом году первый цирк для хулиганов «Упсала-цирк» (Санкт-Петербург) представит гостям фестиваля необычное уличное представление и покажет спектакль «Бонифаций». Интегрированная театральная студия «Круг» расскажет на большой сцене«Истории об очень симпатичных, или пространство доверия». Их коллеги из интегрированного театра-студии «Круг II»(Москва) также на большой сцене покажут спектакль «Забытые сказки». Гостей «Другого искусства» ждут презентации фото- и художественных выставок, уличный перфоманс с художником из музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург), два кинопоказа, уличная ярмарка в Детском парке и многое другое.

В рамках фестиваля уже традиционно пройдет уличный концерт «Воздух джаз» с участием российских джазовых коллективов –«Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), коллектив Аркадия Галковского (Псков), а также в рамках концерта на одной сцене джаз-дива Беате Тайссен (Германия) выступит с учениками Центра лечебной педагогики.

Завершит фестиваль гала-концерт с участием российской рок-группы «Маша и медведи» и артистов особого музыкального центра из Финляндии.

Все мероприятия фестиваля будут бесплатными! Вход на концерт «Воздух джаз» будет свободным, вход на спектакли и гала-концерт будет по пригласительным билетам, которые появятся в кассах театра и БКЗ на этой неделе. О том, когда можно будет получить бесплатный билет, организаторы сообщат позднее.

Напомним, впервые фестиваль «Другое искусство» проводился в 2016 году. Тогда в нем приняли участие актеры и социальные активисты Егор Бероев и Ксения Алферова, солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, певица Саша Алмазова и группаNON CANDEZA, группа «Рур-Рок» (Германия), артист Анвар Либабов, актеры театра Blaumeier-Atelier Бремен (Германия) и многие другие.

Автор и продюсер фестиваля - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

«Другое искусство» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, заслуженных деятелей культуры РФ и ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.