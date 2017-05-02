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Кукольный спектакль «Мы победим!» покажут 6 мая

02 Мая 2017 - 10:17
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Псковский театр кукол приглашает псковичей и гостей города 6 мая на спектакль «Мы победим!», начало в 14:00. 

Постановка соединяет несколько жанров: фронтовая клоунада, фронтовой театр кукол, боевые киносборники и песни военных лет. Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым.

В основе постановки - фрагменты кукольных представлений, которые исполнялись на фронтах Великой Отечественной Войны 1941-1945 годы для поднятия боевого духа, настроения солдат. Спектакль создает атмосферу того далёкого времени, когда артисты, как и весь советский народ всеми силами помогали приблизить Великую Победу. Билет можно купить билет онлайн или в кассе театра кукол.

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