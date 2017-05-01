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Праздник весны и труда отмечается сегодня в России

01 Мая 2017 - 09:54
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С Первомаем псковичей поздравил губернатор Андрей Турчак
Праздник весны и труда отмечается в России 1 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, с праздником псковичей поздравил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

- Первомай — один из всенародно любимых праздников, символ солнца, мира и созидания. Время, когда вместе с семьей можно отдохнуть и поработать на приусадебном участке или вместе с соседями привести в порядок свой двор и улицу. Честный труд на благо Псковского региона, на благо нашей страны — это то, что всех нас объединяет, не зависимо от профессии и рода занятий,  - отметил глава региона.

Отдельную благодарность Андрей Турчак выразил старшему поколению:
-  Вашими руками создавалась основа благополучия нашего региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения и с пользой провести приближающиеся майские каникулы.
 
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