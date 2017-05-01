Праздник весны и труда отмечается сегодня в России

С Первомаем псковичей поздравил губернатор Андрей Турчак

Праздник весны и труда отмечается в России 1 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, с праздником псковичей поздравил губернатор Псковской области Андрей Турчак.



- Первомай — один из всенародно любимых праздников, символ солнца, мира и созидания. Время, когда вместе с семьей можно отдохнуть и поработать на приусадебном участке или вместе с соседями привести в порядок свой двор и улицу. Честный труд на благо Псковского региона, на благо нашей страны — это то, что всех нас объединяет, не зависимо от профессии и рода занятий, - отметил глава региона.



Отдельную благодарность Андрей Турчак выразил старшему поколению:

- Вашими руками создавалась основа благополучия нашего региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения и с пользой провести приближающиеся майские каникулы.

