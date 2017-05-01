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В Пскове в 12 раз прошел праздник «Маленький чемпион»

01 Мая 2017 - 09:20
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Кубок абсолютного чемпиона достался Ване Моисееву
30 апреля на дорожку УСК "Олимп" вышли участники семейного праздника "Маленький чемпион". Как сообщает «Комсомольская правда», в 14 забеге сразу два спортсмена - Назар Беляев и Иван Моисеев - показали абсолютно одинаковое время - 9,26 секунды. Еще одна "ползательная дуэль", чтобы выявить победителя, и Иван устанавливает новый рекорд - 7,54 секунды! Такого результата "Комсомольская правда" не видела еще ни разу за 12 проведенных в Пскове фестивалей. Именно Ване Моисееву и достался Кубок абсолютного чемпиона.

Были награждены и победители каждого из забегов.

ПОБЕДИТЕЛИ ЗАБЕГОВ
1 забег - Полина Мухина
2 забег - Федор Гарбузов
3 забег - Иван Мезин
4 забег - Анастасия Струкова
5 забег - Анастасия Сухарева
6 забег - Артём Белков
7 забег - Глеб Яковлев
8 забег - Лиана Гимранова
9 забег - Дарья Рокотова
10 забег - Даниил Лисов
11 забег - Кирилл Лисов
12 забег - Мария Быченкова
13 забег - Дарина Кутькова
14 забег - Иван Моисеев

«Маленький чемпион» - это любимый псковичами семейный праздник. Проводится он традиционно раз в полгода. Весной и осенью несколько сотен горожан собираются на одной площадке для того, чтобы весело поболеть за маленьких спортсменов, поделиться хорошим настроением и обрести новых друзей.

Еще больше материалов по теме «Проект "Маленький чемпион"» читайте на сайте http://www.pskov.kp.ru
 
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