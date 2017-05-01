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Сегодня в Пскове временно ограничат движение транспорта

01 Мая 2017 - 09:10
Главная → Хроника дня
Сегодня, 1 мая, в связи с проведением публичных мероприятий в Пскове будет ограничено движение по Рижскому проспекту.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, от дома №44 до площади Ленина движение транспорта будет приостановлено с 11.00 до 11.30. От дома №46 до площади Ленина — с 12.00 до 12.45.
 
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