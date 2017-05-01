1 мая в Псковской области ожидается теплая и дождливая погода
01 Мая 2017 - 01:00Главная → Хроника дня
Столбик термометра днем поднимется до +14 градусов
1 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, температура по области ожидается: ночью -1…+4, днем +9…+14 гр. С.
Ветер северо-западных направлений 5-10 м/сек. Атмосферное давление высокое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Ветер северо-западных направлений 5-10 м/сек. Атмосферное давление высокое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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Хроника дня
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