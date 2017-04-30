Полицейские ищут очевидцев ДТП

В Пскове произошел наезд на пешехода.

В областном центре 25 апреля текущего года в 21 час 15 минут на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта у дома № 53 33-летний водитель автомашины «Дэу Нексиа» совершил наезд на неустановленного пешехода. Он переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

В результате ДТП пешеход с различными травмами помещен в Псковскую областную больницу.

Всех граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют информацией о пострадавшем, просят обратиться по телефонам: 29-25-83 или 02