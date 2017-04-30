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Полицейские ищут очевидцев ДТП

30 Апреля 2017 - 13:05
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В Пскове произошел наезд на пешехода.

В  областном центре 25 апреля текущего года в 21 час 15 минут на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта у  дома № 53  33-летний водитель автомашины «Дэу Нексиа» совершил наезд на неустановленного пешехода. Он переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

 В результате ДТП пешеход с различными травмами помещен в Псковскую областную больницу.       

Всех граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют информацией о пострадавшем, просят обратиться по телефонам: 29-25-83 или  02

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