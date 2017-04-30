30 Апреля 2017
Псков
+9 .. +11 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

Сегодня и 2 мая будут массовые проверки водителей

30 Апреля 2017 - 09:35
Главная → Хроника дня
ГИБДД информирует водителей

К сведению жителей областного центра.

Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову   30 апреля и 2 мая 2017 года запланировано проведение массовых проверок водителей с целью  выявления нарушений Правил дорожного движения Российской  Федерации.

Основными целями мероприятия являются проверка водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выявление нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также установление лиц, уклоняющихся от сдачи водительских удостоверений, подлежащих изъятию. 

     Места проведения массовых отработок:

  • 29.04.17 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. – Рижский проспект, д.71 («Телецентр»);
  • 30.04.17 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. – площадь Победы;
  • 2.05.17 г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. – площадь Героев Десантников
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Танки в городе: в Пскове отрепетировали Парад ПобедыВ Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со Усохи
Весь фото архив

Видео

Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируют
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 26 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50