Сегодня и 2 мая будут массовые проверки водителей

ГИБДД информирует водителей

К сведению жителей областного центра.

Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову 30 апреля и 2 мая 2017 года запланировано проведение массовых проверок водителей с целью выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

Основными целями мероприятия являются проверка водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выявление нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также установление лиц, уклоняющихся от сдачи водительских удостоверений, подлежащих изъятию.

Места проведения массовых отработок: