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Сегодня в Пскове ожидается +8 и дождь

30 Апреля 2017 - 07:50
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Прогноз погоды на 30 апреля
Сегодня в Пскове синоптики прогнозируют до +8 градусов, переменную облачность и дожди. То есть это будет влажно-прохладная, ветреная погода. На нее ухудшением самочувствия отреагируют люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата, такими как артриты, артрозы, остеохондрозы. Порывистый ветер может спровоцировать у людей с психо-эмоциональными расстройствами чувство тревоги, нарушение сна, усиление депрессивного состояния. Из-за повышенной влажности воздуха неважно себя буду чувствовать и те, кто страдает заболеваниями бронхов и легких, предупреждают врачи.
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