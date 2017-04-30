Сегодня в Пскове ожидается +8 и дождь

Прогноз погоды на 30 апреля

Сегодня в Пскове синоптики прогнозируют до +8 градусов, переменную облачность и дожди. То есть это будет влажно-прохладная, ветреная погода. На нее ухудшением самочувствия отреагируют люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата, такими как артриты, артрозы, остеохондрозы. Порывистый ветер может спровоцировать у людей с психо-эмоциональными расстройствами чувство тревоги, нарушение сна, усиление депрессивного состояния. Из-за повышенной влажности воздуха неважно себя буду чувствовать и те, кто страдает заболеваниями бронхов и легких, предупреждают врачи.