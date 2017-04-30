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Сегодня в Пскове будут соревноваться маленькие чемпионы

30 Апреля 2017 - 08:00
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Традиционный семейный праздник пройдет в спорткомплексе "Олимп".
На дорожки выйдут 84 малыша в возрасте от 6 месяцев до двух лет, они будут соревноваться в скорости преодоления ползком 10-метровой дистанции. Призёрам вручат медали, дипломы и подарки, а абсолютный победитель будет награждён кубком. 
​Мероприятие организует редакция газеты "Комсомольская правда-Псков".

Во время забегов в зале будут проходить мастер-классы для дошкольников и школьников, выступят творческие коллективы, а родители смогут ознакомиться с многочисленными книжными коллекциями «Комсомольской правды».

Начало праздника запланировано на 10:30, но участникам соревнований необходимо подойти к 10:00, чтобы подтвердить свое участие и получить приветственные подарки

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