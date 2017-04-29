29 Апреля 2017
|Псков
|+9 .. +11 °C
|Великие Луки
|+9 .. +11 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Всего один день остается до семейного фестиваля «Маленький чемпион» в Пскове
29 Апреля 2017 - 09:04Главная → Хроника дня
На беговые дорожки выйдут 84 маленьких спортсмена
«Маленький чемпион» - это любимый псковичами семейный праздник. Проводится он традиционно раз в полгода. Весной и осенью несколько сотен горожан собираются на одной площадке для того, чтобы весело поболеть за маленьких спортсменов, поделиться хорошим настроением и обрести новых друзей.
30 апреля мы вновь собираемся!
ГДЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК
Место проведения – спортивный комплекс «Олимп» (д. Борисовичи).
Это прекрасный зал, способный вместить огромное количество гостей. Новое здание, комфортные условия для размещения.
ВРЕМЯ СТАРТОВ
Регистрация участников начнется в 10 часов. Обращаем внимание родителей: не надо к этому часу везти с собой малыша. Если ваш забег в числе последних, возможно появление на площадке представителя семьи, который зарегистрируется, получит номер для спортсмена и небольшой подарок для малыша. Сами старты детей в возрасте от 6 месяцев и до 2 лет начнутся в 10.30.
НАДОЛГО ЛИ ПРАЗДНИК
По опыту прошлых лет заявляем: к обеду все-все спортсмены успевают преодолеть свои дистанции, получить награды и подарки, сфотографироваться и поиграть.
По правилам стартов в самом финале называют абсолютного чемпиона. Это тот малыш, который преодолел дорожку в 10 метров ползком быстрее всех остальных участников.
Но если результаты вашего спортсмена далеки от рекорда и он очень устал, вы сможете покинуть площадку в удобное для вас время. Главное, чтобы вам и малышу было комфортно.
ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ
Награждения проходят по итогам каждого забега. Все без исключения получают диплом и сюрпризы от партнеров праздника. Малышам, занявшие три первых места, вручают и медали. Абсолютному чемпиону достается еще и кубок.
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ УЧАСТНИКА
Как можно быстрее преодолеть десятиметровую дорожку. Главное правило – можно только ползти, нельзя вставать на ножки и пытаться побежать.
30 апреля мы вновь собираемся!
ГДЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК
Место проведения – спортивный комплекс «Олимп» (д. Борисовичи).
Это прекрасный зал, способный вместить огромное количество гостей. Новое здание, комфортные условия для размещения.
ВРЕМЯ СТАРТОВ
Регистрация участников начнется в 10 часов. Обращаем внимание родителей: не надо к этому часу везти с собой малыша. Если ваш забег в числе последних, возможно появление на площадке представителя семьи, который зарегистрируется, получит номер для спортсмена и небольшой подарок для малыша. Сами старты детей в возрасте от 6 месяцев и до 2 лет начнутся в 10.30.
НАДОЛГО ЛИ ПРАЗДНИК
По опыту прошлых лет заявляем: к обеду все-все спортсмены успевают преодолеть свои дистанции, получить награды и подарки, сфотографироваться и поиграть.
По правилам стартов в самом финале называют абсолютного чемпиона. Это тот малыш, который преодолел дорожку в 10 метров ползком быстрее всех остальных участников.
Но если результаты вашего спортсмена далеки от рекорда и он очень устал, вы сможете покинуть площадку в удобное для вас время. Главное, чтобы вам и малышу было комфортно.
ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ
Награждения проходят по итогам каждого забега. Все без исключения получают диплом и сюрпризы от партнеров праздника. Малышам, занявшие три первых места, вручают и медали. Абсолютному чемпиону достается еще и кубок.
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ УЧАСТНИКА
Как можно быстрее преодолеть десятиметровую дорожку. Главное правило – можно только ползти, нельзя вставать на ножки и пытаться побежать.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
29 Апреля 2017
- Всего один день остается до семейного фестиваля «Маленький чемпион» в Пскове09:04
- Прогноз погоды на май: Третья декада месяца ожидается сухой и теплой08:45
- До +13 градусов тепла и дожди обещают синоптики сегодня по области08:43
- Крупная федеральная сеть «Мега Хенд» стала партнером эстафеты Победы28.04, 16:56
- Эстафета – 2017: Верязовы побегут за здоровый образ жизни28.04, 14:18
- Фирменная пекарня «Пирогов» поддерживает эстафету в честь Великой Победы28.04, 10:33
- Лечение сердечников станет темой круглого стола в редакции «Псковской правды»28.04, 10:13
- Семья из Нидерландов пробежит Эстафету Победы в Пскове28.04, 10:10
- Общественный транспорт Пскова изменит маршруты ради Эстафеты Победы28.04, 09:20
- Компания «Столбушинский продукт» стала партнером Эстафеты Победы – 201727.04, 16:57
- Завод ЗЕНЧА-Псков впервые присоединился к Эстафете Победы27.04, 16:51
- Как это было. Торжественное закрытие фестиваля русской музыки27.04, 11:34
- Футбольная семья примет участие в Эстафете Победы27.04, 10:19
- Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке27.04, 09:50
- Сбербанк запустил «Рефинансирование под залог недвижимости»27.04, 09:49
- Ипотечную ставку от 8,4% годовых предлагают сегодня 20 застройщиков – партнеров Сбербанка27.04, 09:48
- Националист Гоша Ариец задержан полицией27.04, 09:01
- Корпоративные участники эстафеты получат право разместить свой пресс-релиз на сайте «Псковской правды»26.04, 17:21
- Фитнесс-клуб «ПЛАНКА»: В прошлый раз бежали только тренер, теперь побегут и клиенты26.04, 17:19
- Сбербанк помог подобрать ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»26.04, 17:15
Лидеры обсуждений
- Кто аннулировал списки учеников новой школы в Борисовичах
- Гидрошалман
- Школа неместного значения
- Иван Цецерский: Иметь право ходить в новую школу должны и школьники Пскова, и школьники района
- Балтийский берег в Пскове
- Генерал Инстранкин: Ведём наступательную борьбу с «кафе»
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Националист Гоша Ариец задержан полицией
- Андрей Турчак высказался о том, как должен формировать список учеников новой школы
- Талабы для китайцев
Фото
Танки в городе: в Пскове отрепетировали Парад ПобедыВ Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со УсохиВесь фото архив
Видео
Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютВесь видео архив