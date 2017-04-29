Всего один день остается до семейного фестиваля «Маленький чемпион» в Пскове

На беговые дорожки выйдут 84 маленьких спортсмена

«Маленький чемпион» - это любимый псковичами семейный праздник. Проводится он традиционно раз в полгода. Весной и осенью несколько сотен горожан собираются на одной площадке для того, чтобы весело поболеть за маленьких спортсменов, поделиться хорошим настроением и обрести новых друзей.30 апреля мы вновь собираемся!Место проведения – спортивный комплекс «Олимп» (д. Борисовичи).Это прекрасный зал, способный вместить огромное количество гостей. Новое здание, комфортные условия для размещения.Регистрация участников начнется в 10 часов. Обращаем внимание родителей: не надо к этому часу везти с собой малыша. Если ваш забег в числе последних, возможно появление на площадке представителя семьи, который зарегистрируется, получит номер для спортсмена и небольшой подарок для малыша. Сами старты детей в возрасте от 6 месяцев и до 2 лет начнутся в 10.30.По опыту прошлых лет заявляем: к обеду все-все спортсмены успевают преодолеть свои дистанции, получить награды и подарки, сфотографироваться и поиграть.По правилам стартов в самом финале называют абсолютного чемпиона. Это тот малыш, который преодолел дорожку в 10 метров ползком быстрее всех остальных участников.Но если результаты вашего спортсмена далеки от рекорда и он очень устал, вы сможете покинуть площадку в удобное для вас время. Главное, чтобы вам и малышу было комфортно.Награждения проходят по итогам каждого забега. Все без исключения получают диплом и сюрпризы от партнеров праздника. Малышам, занявшие три первых места, вручают и медали. Абсолютному чемпиону достается еще и кубок.Как можно быстрее преодолеть десятиметровую дорожку. Главное правило – можно только ползти, нельзя вставать на ножки и пытаться побежать.