Прогноз погоды на май: Третья декада месяца ожидается сухой и теплой

В первой половине мая в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды, третья декада мая ожидается сухой и теплой, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области. Месячная сумма осадков составит 90-130% от нормы, существует вероятность грозовых дождей. Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы.

В первой половине мая преобладающие ночные температуры прогнозируются +4…+9 гр. С, в отдельные ночи местами до 0…+3 гр. С. Преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются +14…+19 гр. С.

Во второй половине мая ночные температуры прогнозируются +7…+12 гр. С, в отдельные ночи с понижением до +5 гр. С, дневные температуры - +18…+23 гр. С.

В течение месяца существует вероятность гроз и порывы ветра 15-18 м/сек.

Ожидается, что уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах будут в норме для данного периода года. Ухудшения гидрологической обстановки в мае не прогнозируется.

