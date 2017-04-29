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До +13 градусов тепла и дожди обещают синоптики сегодня по области

29 Апреля 2017 - 08:43
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29 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Ветер восточных направлений 6-11 м/сек. Температура по области: ночью +1…+6, днем  +8…+13 гр. С.
Атмосферное давление низкое.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются.

 
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