Эстафета – 2017: Верязовы побегут за здоровый образ жизни

«Псковская правда» представляет еще одну участницу семейного забега в Эстафете Победы – семью Верязовых

Бросят вызов своим соперникам папа Михаил, мама Александра и 7-летний Олег. Поддерживать младшего брата на дистанции обещает 13-летний Михаил.

- По жизни мы не спортсмены, но всячески поддерживаем здоровый образ жизни, - поделился глава семьи Михаил Верязов. – За это и побежим 4 мая!



К слову, опыт участия в Эстафете на призы «Псковской правды» у папы Михаила есть. В 80-е годы он принимал участие в одном из забегов.

Сейчас Михаил Верязов работает программистом, его супруга – бухгалтером.



Как зарегистрироваться?



Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).



Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.



Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.