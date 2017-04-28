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Фирменная пекарня «Пирогов» поддерживает эстафету в честь Великой Победы

28 Апреля 2017 - 10:33
Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
В этом году спортивный праздник соберет не только школьников, студентов, силовиков и представителей предприятий области
Фирменная пекарня «Пирогов» стабильно работает в сфере кондитерских изделий уже на протяжении почти 3-х лет. За это время она зарекомендовала себя как динамично развивающаяся, креативная компания и, что немаловажно, выпускающая качественную и невероятно вкусную продукцию.


По-прежнему в производстве используются исключительно свежие продукты, натуральные ягоды и твердые сорта сыра, а сочетание начинки и теста составляет 50% на 50%.


Уже сейчас вы можете заказать пироги домой, в офис, на работу или отведать их с чашечкой ароматного чая или бодрящего кофе в кафе по адресу: ул. Профсоюзная, д. 3 (дорога от ЦУМа к набережной) и в кафе в ТРК «Акваполис» (2 этаж, фуд-корт).

Фирменная пекарня «Пирогов» – любовь с первого кусочка!
 

Как зарегистрироваться?


Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
 

Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».

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