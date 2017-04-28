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Лечение сердечников станет темой круглого стола в редакции «Псковской правды»
28 Апреля 2017 - 10:13Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Пишите свои вопросы в комментариях
Весна капризная. Бесконечные перепады давления, температуры и магнитные бури, конечно же, отражаются на нашем здоровье. Но особенно тяжело это время переживают гипертоники.
Во вторник, 2 мая, в пресс-центре «Псковской правды» состоится круглый стол, на котором ведущие медики региона обсудят самые распространенные ошибки при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и их последствия.
Эксперты также расскажут о симптомах, которые могут стать тревожными звоночками о серьезных заболеваниях.
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Во вторник, 2 мая, в пресс-центре «Псковской правды» состоится круглый стол, на котором ведущие медики региона обсудят самые распространенные ошибки при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и их последствия.
Эксперты также расскажут о симптомах, которые могут стать тревожными звоночками о серьезных заболеваниях.
Свои вопросы можно задать1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
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