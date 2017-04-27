27 Апреля 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
+8 .. +10 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

Компания «Столбушинский продукт» стала партнером Эстафеты Победы – 2017

27 Апреля 2017 - 16:57
Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
В этом году с нами пробегут семейные команды, а также любители легкой атлетики со всего мира
Представляем партнера 72-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».


Компания «Столбушинский продукт» производит натуральные экологически чистые продукты питания — безалкогольный сбитень, травяные чаи, фруктово-ягодные варенья и соки, мед и орешки в меду. Велика роль таких продуктов для спортсменов и людей, придерживающихся правильного питания.


В их состав не входят никакие вредные добавки, консерванты, красители или усилители вкуса. При соблюдении здорового образа жизни Столбушинские продукты, как никогда, будут полезными и очень вкусными. Они помогают обогатить организм витаминами, защитить от простуды, зарядить энергией и подарить прекрасное настроение на весь день!

Здоровья Вам и Вашим близким!
 

Как зарегистрироваться?


Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
 

Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с Россией
Весь фото архив

Видео

Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируют
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 26 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50