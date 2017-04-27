Компания «Столбушинский продукт» стала партнером Эстафеты Победы – 2017
27 Апреля 2017 - 16:57Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
В этом году с нами пробегут семейные команды, а также любители легкой атлетики со всего мира
Представляем партнера 72-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».
Компания «Столбушинский продукт» производит натуральные экологически чистые продукты питания — безалкогольный сбитень, травяные чаи, фруктово-ягодные варенья и соки, мед и орешки в меду. Велика роль таких продуктов для спортсменов и людей, придерживающихся правильного питания.
В их состав не входят никакие вредные добавки, консерванты, красители или усилители вкуса. При соблюдении здорового образа жизни Столбушинские продукты, как никогда, будут полезными и очень вкусными. Они помогают обогатить организм витаминами, защитить от простуды, зарядить энергией и подарить прекрасное настроение на весь день!
Здоровья Вам и Вашим близким!
Компания «Столбушинский продукт» производит натуральные экологически чистые продукты питания — безалкогольный сбитень, травяные чаи, фруктово-ягодные варенья и соки, мед и орешки в меду. Велика роль таких продуктов для спортсменов и людей, придерживающихся правильного питания.
В их состав не входят никакие вредные добавки, консерванты, красители или усилители вкуса. При соблюдении здорового образа жизни Столбушинские продукты, как никогда, будут полезными и очень вкусными. Они помогают обогатить организм витаминами, защитить от простуды, зарядить энергией и подарить прекрасное настроение на весь день!
Здоровья Вам и Вашим близким!
Как зарегистрироваться?
Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
Когда бежать?
4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».
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