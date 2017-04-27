Компания «Столбушинский продукт» стала партнером Эстафеты Победы – 2017

В этом году с нами пробегут семейные команды, а также любители легкой атлетики со всего мира













В их состав не входят никакие вредные добавки, консерванты, красители или усилители вкуса. При соблюдении здорового образа жизни Столбушинские продукты, как никогда, будут полезными и очень вкусными. Они помогают обогатить организм витаминами, защитить от простуды, зарядить энергией и подарить прекрасное настроение на весь день!



Здоровья Вам и Вашим близким!

Как зарегистрироваться? Представляем партнера 72-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда». Компания «Столбушинский продукт» производит натуральные экологически чистые продукты питания — безалкогольный сбитень, травяные чаи, фруктово-ягодные варенья и соки, мед и орешки в меду. Велика роль таких продуктов для спортсменов и людей, придерживающихся правильного питания.В их состав не входят никакие вредные добавки, консерванты, красители или усилители вкуса. При соблюдении здорового образа жизни Столбушинские продукты, как никогда, будут полезными и очень вкусными. Они помогают обогатить организм витаминами, защитить от простуды, зарядить энергией и подарить прекрасное настроение на весь день!Здоровья Вам и Вашим близким!

Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).

Когда бежать? 4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».