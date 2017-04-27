Завод ЗЕНЧА-Псков впервые присоединился к Эстафете Победы

Как зарегистрироваться?

В этом году команда Электротехнического завода АО ЗЕНЧА-Псков впервые примет участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковской правды» посвященной 72-летию победы в Великой Отечественной войне.- Для нас, участие в эстафете – это отличная возможность проявить патриотизм наших сотрудников, почтить доблесть и славу наших ветеранов и стать частью этого грандиозного праздника. Желаем всем участникам удачи! - говорит Игорь Лобков, капитан команды.



Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).



Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.



Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.