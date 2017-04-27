Как это было. Торжественное закрытие фестиваля русской музыки

С 21 по 26 апреля в Псковской области проходил Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. Вчера, 26 апреля, в Большом концертном зале филармонии состоялось торжественное закрытие.

В этом году Фестиваль сохранил все лучшее, созданное за 43 года его существования, и привнес много нового. 43-й Фестиваль получился максимально разножанровым. Организаторы гармонично соединили в программе русскую музыку разных направлений: от симфонической до фолк-рока, от хорового пения до концертного исполнения духовных стихов.

Гала-концерт, который состоялся в первый день фестиваля, открыл гостям вечера всю красоту и глубину русской симфонической музыки и хорового пения. Оркестр Псковской филармонии (дирижёр Эдуард Банько), сводный хор Псковской области, хор Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (дирижёр Инна Суровицкая) и камерный хор «Кант» из Великих Лук (дирижёр Иван Беседин) сделали вечер открытия Фестиваля незабываемым.

Яркая и подвижная опера «Не только любовь» Родиона Щедрина, в исполнении театра «Санктъ-Петербургъ Опера» под руководством Народного артиста России Юрия Александрова стала изюминкой Фестиваля.

Обладатель «Золотого софита» камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», хорошо известный как в России, так и далеко за ее пределами представил псковичам новый творческий подход к созданию оперы. Зрители наблюдали другой – русский, живой и яркий оперный театр.

Еще одним знаменательным событием Фестиваля стало выступление легендарной группы «Калинов мост», которая исполняет преимущественно фолк-рок.

Их выступление в Пскове было первым за последние 28 лет. Псковичи встретили музыкантов с неподдельной теплотой и радостью. А участники группы ответили им взаимностью.

В программе Фестиваля были не только концерты. Так, 24 апреля, в четвертый фестивальный день, состоялся мастер-класс известнейших в России и за рубежом музыкантов Андрея Котова и Сергея Старостина.

Вечером того же дня гости Фестиваля собрались в большом зале Пушкинского театра драмы, чтобы насладиться концертом «Трио Старостина». К Котову и Старостину на сцене присоединился Владимир Волков («Аукцыон»).

Ансамбль, исполняющий музыку на этнических инструментах, подарил участникам Фестиваля вечер русского фольклора. Этническая музыка очищает пространство от негативного воздействия, насыщает энергией. Поэтому народные песни в исполнении Трио пришлись так кстати в вечер понедельника. Несомненно, они наполнили зрителей энергией на всю неделю.

Завершали Фестиваль презентация выставки петербургского художника Андрея Кузнецова и концерт Народного артиста России и Украины Александра Малинина. На Выставке «Странная любовь к музицированию» в Галерее «Цех» были представлены загадочные музыкальные инструменты, собранные в технике коллажа из самых неожиданных предметов. В вернисаже также приняли участие студенты колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Юные музыканты исполнили небольшой концерт.

На сцене БКЗ филармонии Александр Малинин представил новую программу «Влюбленный в романс».

Каждое событие, прошедшее в рамках фестиваля, было насыщенно невероятной энергетикой.

«Мы сейчас испытываем ощущение счастья. По-другому этого не назвать. В этом году мы впервые посетили Фестиваль русской музыки. Мы даже не задумывались раньше о том, насколько русская музыка может быть разнообразной, при этом интересной и качественной. Большая благодарность организаторам и всем артистам. Теперь мы ждем с нетерпением следующего Фестиваля»,- поделилась впечатления одна из зрительниц.

Без сомнения, Фестиваль в этом году вышел на новый уровень и привлек очень разную аудиторию. С уверенностью можно сказать, что почитателей русской музыки теперь стало намного больше.

Текст – Мария Яковлева.

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