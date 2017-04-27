Семья из Нидерландов пробежит Эстафету Победы в Пскове
- Сейчас в Нидерландах школьные каникулы, поэтому мы на две недели приехали в Псков, а тут такое событие - Эстафета Победы! – рассказала мама Оля. – Информацию о семейном забеге я увидела в Интернете и сразу решила: бежим! Специально бегом у нас в семье никто не занимается. А вот в «Марше мира» я принимала участие с псковскими ходоками уже дважды: в 2003 году и 2010 году. Надеюсь, что смогу и нынче. «Марш мира» - испытание не для всех. В течение четырех дней надо проходить женщинам по 40, а мужчинам по 50 километров в день. Это тяжело, очень тяжело, но все-таки выполнимо. После такого испытания пробежать 100 метров в Эстафете Победы для меня, думаю, не составит особого труда…
К слову, Ольга родом из Пскова. Во время учебы в педагогическом институте увлеклась изучением голландского языка. Со своим будущим супругом познакомилась тоже в Пскове. Однако местом для постоянного проживания супруги выбрали голландский город-побратим Пскова – Неймеген. Ричард работает консультантом в банке, Ольга – домохозяйка. По словам собеседницы, все ее сыновья прекрасно говорят на русском языке. Ежегодно семья приезжает в Псков, чтобы проведать родственников и друзей.
Как зарегистрироваться?
Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
Когда бежать?
4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».
Справка
Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.
Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.
Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.
Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.
Псковское отделение ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru
Партнеры:
ПАО «Ростелеком» – vk.com/rostelecom.novgorod_pskov
Компания «Столбушинский продукт» – www.stolbushino.com
Магазин одежды из Европы «Мега Хенд» – vk.com/mega_hend
Фирменная пекарня «Пирогов» – www.pirogovmnogo.ru
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