Футбольная семья примет участие в Эстафете Победы

Уникальное спортивное состязание проходит в Пскове уже 72 раз

4 мая в семейном забеге примут участие супруги Денис и Маргарита Бучинские, а также их сынок Ярослав. К слову, самому младшему члену этой семьи всего четыре с половиной годика!



На объявление о предстоящей эстафете Маргарита наткнулась, когда на днях просматривала новости ВКонтакте. К слову, молодая женщина принимает участие в традиционном забеге «Псковской правды» с институтских лет. Позже стала бегать в составе команды от организации. А вот нынче впервые побежит со своими самыми близкими и любимыми - мужем и сыном. Родители супруга и друзья обещают Бучинским солидную группу поддержки на всей дистанции.



- Вообще-то семья у нас футбольная: папа до сих пор играет, я занималась и легкой атлетикой, и футболом, сын сейчас осваивает азы популярной игры, - рассказала «Псковской правде» Маргарита Бучинская. – Но про бег тоже не забываем. Чтобы не потерять форму, с мужем по вечерам часто бегаем.



Как зарегистрироваться?



Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).



Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.



Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.