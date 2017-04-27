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Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке

27 Апреля 2017 - 09:50
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Сбербанк снизил ставки по продуктам «Военная ипотека – приобретение готового жилья» и «Военная ипотека – приобретение строящегося жилья». Снижение составило 0,85 п.п. Ставка по этим продуктам единая и с учетом снижения составляет 10,9% годовых.

Кроме того, Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по военной ипотеке на 170 тыс. рублей до 2,22 млн. рублей.

«Сбербанк последовательно снижает ставки, – отметил старший управляющий директор-директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. – После снижения и упрощения базовых ставок, которые мы провели 20 февраля 2017, мы также снижаем ставки и в рамках военной ипотеки».

«Псков – это город-форпост, город военнослужащих. За 2016 год более 100 семей приобрели жилье в рамках военной ипотеки на общую сумму более 167 млн руб. Это на 20% больше, чем в 2015 году», - отметила управляющий Псковским отделениемАнна Тарасенко.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке  можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье».

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