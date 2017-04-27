Сбербанк запустил «Рефинансирование под залог недвижимости»
Сбербанк запустил продукт «Рефинансирование под залог недвижимости», который позволяет рефинансировать ипотеку и другие кредиты и снизить процентную ставку.
Продукт даёт возможность оформить кредит на одну из следующих целей:
только рефинансирование ипотеки в другом банке;
рефинансирование ипотеки в другом банке с консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт;
рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;
рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.
При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составляет 10,9% годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели — от 11,15% до 11,65% годовых.
Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка составляет в Москве и Московской области 7 млн рублей, в других регионах — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели — 1 млн рублей.
«Это давно ожидаемый на рынке продукт, который позволит клиентам снизить долговую нагрузку. С его помощью можно переоформить только ипотеку, взятую в другом банке, а можно консолидировать несколько кредитов в один. Например, ипотечный кредит, потребительский и задолженность по кредитной карте станут единым кредитом в Сбербанке под залог недвижимости, но на более выгодных условиях. К тому же, оформляя такой кредит, реально получить дополнительную сумму на личные цели», — отметил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Вячеслав Лебедев.
Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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