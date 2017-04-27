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Сбербанк запустил «Рефинансирование под залог недвижимости»

27 Апреля 2017 - 09:49
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Сбербанк запустил продукт «Рефинансирование под залог недвижимости», который позволяет рефинансировать ипотеку и другие кредиты и снизить процентную ставку.

Продукт даёт возможность оформить кредит на одну из следующих целей:

​ только рефинансирование ипотеки в другом банке;

​ рефинансирование ипотеки в другом банке с консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт;

​ рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;

​ рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.

При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составляет 10,9% годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели — от 11,15% до 11,65% годовых.

Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка составляет в Москве и Московской области 7 млн рублей, в других регионах — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели — 1 млн рублей.

«Это давно ожидаемый на рынке продукт, который позволит клиентам снизить долговую нагрузку. С его помощью можно переоформить только ипотеку, взятую в другом банке, а можно консолидировать несколько кредитов в один. Например, ипотечный кредит, потребительский и задолженность по кредитной карте станут единым кредитом в Сбербанке под залог недвижимости, но на более выгодных условиях. К тому же, оформляя такой кредит, реально получить дополнительную сумму на личные цели», — отметил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Вячеслав Лебедев.

Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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