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Ипотечную ставку от 8,4% годовых предлагают сегодня 20 застройщиков – партнеров Сбербанка

27 Апреля 2017 - 09:48
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Вместе с партнерами-застройщиками Сбербанк разработал новую ипотечную программу с процентной ставкой от 8,4% годовых по кредитам физических лиц.

В настоящее время по этой программе можно приобрести строящееся жилье у 20 строительных компаний - партнеров Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области это ООО «СПБ Реновация», ЦДС, ГК Ленстройтрест, ГК NAVIS DEVELOPMENT GROUP, ГК Полис Групп, ГК Лидер Групп, Сэтл Групп, Холдинг RBI, ГК Самолет Девелопмент, ГК Норманн, ООО Петрострой, ИСГ Мавис и ГК Аквилон.

В Великом Новгороде приобрести квартиру в ипотеку со ставкой 8,4% можно у строительных компаний ЗАО Проектстрой, и ООО «Аркажская слобода». В Петрозаводске - в жилых комплексах компаний КСМ, ГК Баренц групп и ООО «Строительно-финансовая компания». В Пскове к программе Сбербанка присоединилась ГК СКАНДИНАВИЯ, а Калининграде - ООО «Авангард Инвест Проект».

«Важно, что сниженная ставка предоставляется на весь период кредитования, а не на ограниченный, как у многих подобных предложений на рынке. Сегодня это уникальные условия, которые Сбербанк рад предложить своим клиентам», - подчеркнул директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Вячеслав Лебедев.

«Для псковичей данная программа распространяется на приобретение квартир в ипотеку в строящемся ЖК «Молодежный», расположенном в д. Хотицы», - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Кредит в рублях по программе «Приобретение строящегося жилья» предоставляется на срок до 7 лет при оформлении ипотечной заявки с 06.03.2017 г. по 31.12.2017 г. (включительно). Ставка действительна при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и использования услуги электронной регистрации договора долевого участия (ДДУ). Первоначальный взнос - от 15%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей.

Более подробно с условиями этой программы ипотечного кредитования можно ознакомиться в офисах продаж застройщиков, а также на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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