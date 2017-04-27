Националист Гоша Ариец задержан полицией

Псковский националист Георгий Павлов, больше известный как Гоша Ариец, был доставлен в дежурную часть полиции по городу Пскову, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По информации ПАИ, Гоша Ариец был задержан во время распространения приглашений на акцию общественного движения «Открытая Россия».



26 апреля прокуратура России распространила сообщение, что «Открытая Россия», созданная по инициативе экс-главы ЮКОС Михаила Ходорковского, признана нежелательной организацией. Нежелательной также названа деятельность «Института современной России».



«Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными. Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», - говорится в сообщении прокуратуры РФ.



Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

