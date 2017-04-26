Корпоративные участники эстафеты получат право разместить свой пресс-релиз на сайте «Псковской правды»
В этом году все корпоративные команды, которые принимают участие в эстафете, получат дипломы участников и право на размещение бесплатного информационного сообщения на сайте «Псковской правды». Такой необычный приз участники эстафеты получают впервые.
Информационное сообщение может представлять собой пресс-релиз либо новость, касающуюся деловой жизни предприятия.
Традиционно в эстафете на призы газеты «Псковская правда» принимают участие большинство организаций и предприятий Пскова и области.
Напомним, сейчас на эстафету, которая пройдет 4 мая, идет активная регистрация.
Как зарегистрироваться?
Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
Когда бежать?
4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».
Справка
Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.
Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.
Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.
Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.
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