Фитнесс-клуб «ПЛАНКА»: В прошлый раз бежали только тренер, теперь побегут и клиенты

4 мая пройдет 72-я эстафета на призы «Псковской правды»

Команда фитнесс-клуба «ПЛАНКА» принимает участие в эстафете во второй раз.

- Мы хотим внести свой вклад в общественно-спортивную жизнь Пскова, - сказала капитан команды Дарья Жарина. – И, естественно, улучшить свои результаты. От прошлого года остались самые приятные впечатления, все было прекрасно организовано. В прошлом году в забеге участвовали только тренеры, а в этом году мы хотим привлечь клиентов. Уже есть желающие. Состав команды будет примерно пятьдесят на пятьдесят.



Как зарегистрироваться?



Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).



Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.



Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.