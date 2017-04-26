Полина Стойлик появится на обложке журнала «Алые паруса»
Выпускница школы №2 города Пскова украсит обложку ежегодного выпуска журнала «Алые паруса – 2016». В процессе голосования Полине Стойлик удалось собрать под своей фотографией большее количество лайков, нежели остальным участникам. В общей сложности за девушку было отдано 1376 «сердец». Теперь победительницу ждет встреча с фотографом «Псковской правды», а затем – место на обложке фотоальманаха.
Остальные претенденты на победу распределились в рейтинге следующим образом:
Второе место – Наталья Логунова (1089 лайков);
Третье место – Андрей Арсеньев (778 лайков);
Справка
Ежегодно «Псковская правда» готовит специальный выпуск – уникальный фотожурнал «Алые паруса», в котором собраны фотографии всех выпускников региона. Традиционно его обложку украшают выпускники, победившие в фотоконкурсах.
Кстати
В прошлом году победу поделили сразу две выпускницы области – Екатерина Белкова из Куньинского района и псковичка Руфина Швец.
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