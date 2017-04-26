Сегодня завершится 43-й Фестиваль русской музыки
Подходит к концу 43-й Фестиваль русской музыки. Завершат Фестиваль открытие выставки петербургского художника Андрея Кузнецова и концерт Народного артиста России Александра Малинина.
Выставка «Странная любовь к музицированию» откроется сегодня в 18:00 в Галерее «Цех». Экспонаты выставки — загадочные музыкальные инструменты, собранные в технике коллажа из самых неожиданных предметов. Каждый из этих арт-объектов уникален. Это шкатулки с воспоминаниями и тайники неведомых мелодий. Воображаемая музыка, издаваемая этими инструментами, должна обладать магическим тембром, а источником её станет внутренний мир зрителя.
Работы Андрея Кузнецова находятся в собраниях Государственного Русского Музея, Музея нонконформистского искусства, Музея «Царскосельская коллекция», Национальной картинной галереи Карелии, Мурманского художественного музея, Музея современного искусства Армении, Художественного музея Лиепаи.
Галерея «Цех» расположена по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Псковским театром драмы). Вход свободный для всех желающих.
В 19:00 в БКЗ филармонии состоится торжественное закрытие Фестиваля. Гости услышат новую концертную программу Народного артиста России и Украины Александра Малинина «Влюбленный в романс». В первой части концерта певец исполнит романсы под аккомпанемент рояля. Во втором отделении гости вечера услышат хиты и шлягеры, которые будут исполнены Александром Малининым с музыкальной группой.
На концерт осталось еще несколько билетов. Их можно приобрести на сайте филармонии прямо сейчас или в кассе на улице Некрасова, 24.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Корпоративные участники эстафеты получат право разместить свой пресс-релиз на сайте «Псковской правды»17:21
- Фитнесс-клуб «ПЛАНКА»: В прошлый раз бежали только тренер, теперь побегут и клиенты17:19
- Сбербанк помог подобрать ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»17:15
- Полина Стойлик появится на обложке журнала «Алые паруса»14:02
- Сегодня завершится 43-й Фестиваль русской музыки11:08
- Итоги конкурса молодых специалистов подвели на Псковской ГРЭС10:15
- Продолжается запись в резерв на праздник «Маленький чемпион»25.04, 17:00
- Генеральный партнер Эстафеты — Псковское отделение ПАО Сбербанк25.04, 16:40
- Госархив об Эстафете: После прошлого забега у нас половина команды ушла в декрет25.04, 16:07
- «Почта России» примет участие в Эстафете Победы – 201725.04, 16:00
- Капитан команды МИДа: Мы бежим в знак большего уважения к тому событию, в честь которого проводится Эстафета25.04, 12:50
- Семикратный чемпион России по ралли приедет в Пушгоры25.04, 12:36
- Певец Андрей Котов: Мы поём о жизни, только это взгляд с другой стороны25.04, 12:33
- Праздник псковского пирога может стать новой традицией25.04, 12:31
- Трупы найденных в Дедовичском районе кабанов проверили на АЧС25.04, 11:58
- Школьник из Псковского района отправится в Артек25.04, 11:11
- Под Псковом построят мусороперерабатывающий завод25.04, 10:37
- Ремонт в центре Пскова завершится в ближайшее воскресенье25.04, 09:56
- XIV Международный книжный форум «Русский Запад» стал рекордным по продажам книг25.04, 09:51
- Опубликован список адвокатов, бесплатно помогающих жителям Псковской области24.04, 17:12
Лидеры обсуждений
- Кто аннулировал списки учеников новой школы в Борисовичах
- Гидрошалман
- Школа неместного значения
- Иван Цецерский: Иметь право ходить в новую школу должны и школьники Пскова, и школьники района
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Генерал Инстранкин: Ведём наступательную борьбу с «кафе»
- Балтийский берег в Пскове
- Андрей Турчак высказался о том, как должен формировать список учеников новой школы
- Талабы для китайцев
- Все в сад. Садоводы вышли на митинг