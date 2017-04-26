Сегодня завершится 43-й Фестиваль русской музыки

Подходит к концу 43-й Фестиваль русской музыки. Завершат Фестиваль открытие выставки петербургского художника Андрея Кузнецова и концерт Народного артиста России Александра Малинина.

Выставка «Странная любовь к музицированию» откроется сегодня в 18:00 в Галерее «Цех». Экспонаты выставки — загадочные музыкальные инструменты, собранные в технике коллажа из самых неожиданных предметов. Каждый из этих арт-объектов уникален. Это шкатулки с воспоминаниями и тайники неведомых мелодий. Воображаемая музыка, издаваемая этими инструментами, должна обладать магическим тембром, а источником её станет внутренний мир зрителя.

Работы Андрея Кузнецова находятся в собраниях Государственного Русского Музея, Музея нонконформистского искусства, Музея «Царскосельская коллекция», Национальной картинной галереи Карелии, Мурманского художественного музея, Музея современного искусства Армении, Художественного музея Лиепаи.

Галерея «Цех» расположена по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Псковским театром драмы). Вход свободный для всех желающих.

В 19:00 в БКЗ филармонии состоится торжественное закрытие Фестиваля. Гости услышат новую концертную программу Народного артиста России и Украины Александра Малинина «Влюбленный в романс». В первой части концерта певец исполнит романсы под аккомпанемент рояля. Во втором отделении гости вечера услышат хиты и шлягеры, которые будут исполнены Александром Малининым с музыкальной группой.

На концерт осталось еще несколько билетов. Их можно приобрести на сайте филармонии прямо сейчас или в кассе на улице Некрасова, 24.