Итоги конкурса молодых специалистов подвели на Псковской ГРЭС

- Порадовали актуальностью и проработанностью проектов,- такую оценку дал конкурсантам исполняющий обязанности директора Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС Евгений Голубев. И шестой конкурс работ молодых специалистов и рационализаторов электростанции стал еще одной страницей в истории ПГРЭС и в трудовой биографии 11-и его участников. Кстати, Дмитрий Лунев, Любовь Александрова, Эдуард Мурашов, Сергей Новик решились впервые пойти на КМС филиала. Успешным был старт Дмитрия Лунева (электрослесаря 6-го разряда). На призовое место разработка лабораторного стенда для проверки, настройки и диагностики исполнительных механизмов типа МЭО, блоков питания БП-20АМ и пускателей бесконтактных реверсивных ПБР -3И не дотянула, но специальным дипломом конкурса, отмечена. «Это многофункционально оборудованию на станции будет востребовано», - делился Дмитрий не без гордости за созданный и собранный в цехе тепловой автоматики и измерений стенд.



Трудно, но можно и нужно выполнять усиливающую наплавку контактных комбинированных сварных соединений КППВД, доказывал ещё один новичок конкурса ,инженер лаборатории металлов и сварки, Сергей Новик. Он констатировал, что пароперегреватели преимущественно повреждаются через 100-120 тысяч часов работы. А наработка котельного оборудования корпусов (1А-1Б) Псковской ГРЭС составила уже свыше 135 000 часов. Вопросов к Сергею было много. Однако, натурный образец с наплавкой и ответы убедили членов жюри, что проект Новика достоин 2 места.

С чем ещё вышли на конкурс молодые псковские энергетики? Какие проекты получили самые высокие оценки членов жюри, как наиболее актуальные на данный момент для электростанции, внедрение которых даст экономическую эффективность, позволит станции работать безаварийно, что может быть внедрено на других станциях компании?

«Внедрение наставничества в филиале» на суд жюри представили «кадровики». Олеся Сергеева и Юлия Григорьева (ведущий специалист ОПиРП и экономист по труду ОМиОТ) сделали это достойно. Уверенно отвечали на многочисленные вопросы. В результате, первое место на секции «Управление и автоматизация». Второе место за проектом Ирины Воробьевой «PR сопровождение проекта «Возможности для бизнеса». Так, будучи специалистом 1-й категории планово-экономического отдела ФЭУ и студенткой журфака, Ирина постепенно входит в новую профессию.



Сложнее членам жюри было определить лидеров среди технарей. Так, Владимир Семёнов (машинист энергоблока 7-го разряда) нашёл выход, как оптимизировать расходы электроэнергии и уменьшить плату по договору водопользования (3 место). Владимир предложил реконструировать схему технической воды энергоблока №2 .

Трудно, но можно и нужно выполнять усиливающую наплавку контактных комбинированных сварных соединений КППВД, доказывал ещё один новичок конкурса ,инженер лаборатории металлов и сварки, Сергей Новик. Он констатировал, что пароперегреватели преимущественно повреждаются через 100-120 тысяч часов работы. А наработка котельного оборудования корпусов (1А-1Б) Псковской ГРЭС составила уже свыше 135 000 часов. Вопросов к Сергею было много. Однако, натурный образец с наплавкой и ответы убедили членов жюри, что проект Новика достоин 2 места.

Кто же лидер? Второй год подряд это Александр Воробьев (начальник цеха наладки и испытания оборудования). Презентация Александра «Применение электрических котлов на ТЭС» признана лучшей. Затраты на внедрение предложенных мероприятий исчисляются миллионами. Но экономический эффект, при окупаемости проекта меньше чем за год. Внедрение этого проекта на Псковской ГРЭС, позволило бы электростанции в существующих неблагоприятных условиях работать не только безубыточно, но и приносить компании прибыль.



Кстати, Александр Воробьев, призер КМС компании 2016 года. В настоящее время готовится представить Псковскую ГРЭС на IX –й Конференции молодых специалистов и рационализаторов ПАО «ОГК-2», которая пройдет в середине мая на Череповецкой ГРЭС.

- Жаркими» выдались конкурсные дни в филиале, но результативными, - отметил Евгений Голубев, подводя итоги. – Интерес к конкурсу живой, у Воробьевых второй год семейный подряд на КМС, молодцы, что скажешь?! Главное, вы, все участники КМС -2017 , нашли по настоящему актуальные для электростанции темы. Проработали проекты так, что бери и внедряй! Когда работает такая молодёжь, за будущее станции можно бороться.

Раиса Фёдорова