Генеральный партнер Эстафеты — Псковское отделение ПАО Сбербанк

Псковское отделение ПАО Сбербанк в нынешнем году выступает генеральным партнером эстафеты, посвященной Победе в Великой Отечественной войне – одного из старейших спортивных мероприятий Псковской области.



ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк – ключевой кредитор национальной экономики, он занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и имеет около 17 тысяч отделений в 22 странах. Сбербанк является обладателем премии CXAWARDS как «Лучшая клиентоориентированная финансовая организация».

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 7 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, а также Республика Карелия. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из более 1 тыс. офисов по обслуживанию клиентов.

Псковское отделение №8630 Сбербанка России работает на территории Псковской области, филиальная сеть насчитывает около 100 точек обслуживания клиентов.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

Как зарегистрироваться?



Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).



Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».